Journées européennes du Patrimoine 2023 à Laon et dans son Pays Laon Laon Catégories d’Évènement: Aisne

Laon

Journées européennes du Patrimoine 2023 à Laon et dans son Pays Laon, 16 septembre 2023, Laon . Journées européennes du Patrimoine 2023 à Laon et dans son Pays Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne

2023-09-16 – 2023-09-16 Laon

Aisne La fête de TOUS les patrimoines aura lieu cette année le week-end des 16 & 17 septembre prochains, avec comme thématique nationale “Le patrimoine vivant”…. Le programme complet de cette 40e édition sera disponible à l’accueil de l’Office de Tourisme du Pays de Laon courant août, ou feuilletable en ligne via www.tourisme-paysdelaon.com ! La fête de TOUS les patrimoines aura lieu cette année le week-end des 16 & 17 septembre prochains, avec comme thématique nationale “Le patrimoine vivant”…. Le programme complet de cette 40e édition sera disponible à l’accueil de l’Office de Tourisme du Pays de Laon courant août, ou feuilletable en ligne via www.tourisme-paysdelaon.com ! Laon

dernière mise à jour : 2023-01-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Laon Adresse Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne Ville Laon lieuville Laon Departement Aisne

Laon Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/

Journées européennes du Patrimoine 2023 à Laon et dans son Pays Laon 2023-09-16 was last modified: by Journées européennes du Patrimoine 2023 à Laon et dans son Pays Laon Laon 16 septembre 2023 Aisne Laon Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne

Laon Aisne