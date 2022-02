JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022 – JARDIN POTAGER Bonnétable Bonnétable Catégories d’évènement: Bonnétable

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022 – JARDIN POTAGER
Jardin Potager, 1 rue d'isly, Bonnétable
17 septembre 2022

Inscrit aux monuments historiques, ce jardin à la française a été aménagé à la fin du XIXème siècle. A l'entrée, les anciens châssis abritent les plantes de bruyère qui offrent de merveilleuses couleurs au printemps. En empruntant l'allée des plantes méditerranéennes (solidago, stachys, agapanthe…) vous pourrez voyager et rêver. Amusez-vous à retrouver les différentes variétés de légumes de saison dans nos parcelles consacrées au potager. L'une d'elles est occupée de mai à octobre pour les stars des lieux : les cucurbitacées ! En flânant dans le jardin, vous aurez peut-être envie de vous reposer et de profiter de la quiétude des lieux. L'endroit rêvé ? la parcelle de fruits rouges où des chiliennes sont installées durant l'été. Vous pourrez y lire, faire la sieste, profiter et pourquoi pas observer les écureuils qui aiment courir sur les murs entourant le jardin ! Présence d'un guide conférencier le samedi après-midi pour répondre à vos questions et vous expliquer l'histoire du Jardin. Le Jardin Potager est un lieu idéal pour se ressourcer !

+33 2 43 52 01 34

