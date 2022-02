JOURNEÉS EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022- CHÂTEAU DE HAUT ECLAIR À NOGENT-LE-BERNARD Nogent-le-Bernard Nogent-le-Bernard Catégories d’évènement: Nogent-le-Bernard

Sarthe

JOURNEÉS EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022- CHÂTEAU DE HAUT ECLAIR À NOGENT-LE-BERNARD
Nogent-le-Bernard
2022-09-18 14:00:00 – 2022-09-18 18:00:00

2022-09-18 14:00:00 – 2022-09-18 18:00:00

Nogent-le-Bernard Sarthe Nogent-le-Bernard Situé à Nogent le Bernard, magnifique village possédant une église et un menhir classé, le château de Haut Éclair (fin XVI ème et XIXème siècles) a une histoire passionnante ! Profitez de la présence de notre guide conférencière qui vous contera les anecdotes de ce lieu haut en couleur !

Vous pourrez également découvrir l'impressionnant pigeonnier qui ne se visite qu'aux Journées du Patrimoine. (Pigeonnier accessible par un escalier en colimaçon). Dans la salle d'exposition (accès PMR), photos et illustrations vous montreront les importants travaux de rénovation effectué afin de faire du site un lieu de réception d'exception.

Un lieu riche en histoires !

