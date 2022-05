JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022 – CHATEAU DE COURTANVAUX

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022 – CHATEAU DE COURTANVAUX

2022-09-17 – 2022-09-18 Départ des visites guidées à heures fixes depuis la cour d'honneur : le samedi à 10h, 11h, 14h30, 15h30, 16h30 et le dimanche à 10h, 11h et toutes les 30 mn de 14h30 à 17h (dernier départ à 17h). De 10h à 12h et de 14h à 18h, à l'Orangerie, vente de livres retirés des collections de la Médiathèque municipale (réservée aux particuliers) Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir ou redécouvrir le Château de Courtanvaux à Bessé-sur-Braye.

