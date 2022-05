Journées européennes du Patrimoine 2022

Journées européennes du Patrimoine 2022, 17 septembre 2022, . Journées européennes du Patrimoine 2022

2022-09-17 15:00:00 – 2022-09-18 22:00:00 Pour cette nouvelle édition des Journées européennes du Patrimoine, venez découvrir en visite libre le Château des Vaux ouvert pour l’occasion.

Visite guidée, balades en calèche, feux d’artifice et repas dans les jardins / Payant. dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville