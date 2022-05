Journées Européennes du Patrimoine 2022

Journées Européennes du Patrimoine 2022, 17 septembre 2022, . Journées Européennes du Patrimoine 2022

2022-09-17 10:00:00 – 2022-09-18 17:00:00 A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée et le jardin du Collège royal et militaire de Thiron-Gardais seront ouverts gratuitement à la visite. Des animations surprises vous seront proposées ! Collège royal et militaire de Thiron-Gardais dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville