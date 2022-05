Journées Européennes du Patrimoine, 17 septembre 2022, .

Journées Européennes du Patrimoine

2022-09-17 10:00:00 – 2022-09-18 18:00:00

Bijou de la cité d’Albret, le Château-musée Henri IV relève ces deux défis : vous faire découvrir un patrimoine extraordinaire, alliant grande Histoire de France et petite histoire locale, au sein d’un territoire vert préservé. Découvrez le fruit de l’alliance d’une culture et d’une histoire prestigieuse.

Au programme de ces journées: visites guidées (en fonction du contexte sanitaire), visites libres et animations en tout genre vous permettront, le temps d’un week-end, de vous immerger dans l’époque de la Renaissance.

Modalités de visite disponibles à partir de début septembre sur https://chateau-nerac.fr/

