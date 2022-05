Journées européennes du patrimoine

2022-09-17 – 2022-09-18 Portes ouvertes des monuments historiques et sites patrimoniaux (dont de nombreux édifices ordinairement fermés au public).

Programme disponible ici : https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1163507/0/8b02a422-a511-e78c-5ace-d29fffcec7ed. Portes ouvertes des monuments historiques et sites patrimoniaux (dont de nombreux édifices ordinairement fermés au public).

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

