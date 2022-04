Journées Européennes du Patrimoine

Journées Européennes du Patrimoine, 17 septembre 2022, . Journées Européennes du Patrimoine

2022-09-17 10:00:00 – 2022-09-18 18:00:00 À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2022 venez découvrir l’ensemble du site et ses expositions. Visite libre et gratuite. Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 11h : Visite guidée de l’abbaye par Bernard Beck.

Attention ! Nombre de places limité.

Réservation obligatoire au 02 33 61 76 92. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2022 venez découvrir l’ensemble du site et ses expositions. Visite libre et gratuite. Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 11h : Visite guidée de l’abbaye par Bernard Beck.

Attention ! Nombre de… À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2022 venez découvrir l’ensemble du site et ses expositions. Visite libre et gratuite. Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 11h : Visite guidée de l’abbaye par Bernard Beck.

Attention ! Nombre de places limité.

Réservation obligatoire au 02 33 61 76 92. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville