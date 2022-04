Journées Européennes du Patrimoine

2022-09-17 – 2022-09-18 Animation dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Ouverture de la pépinière-atelier céramique et rencontre avec la céramiste Laure Reculé en place pour 23 mois.

Visite libre du musée : accès aux expositions permanentes et à l’exposition temporaire “Embouteillage”. Gratuit pour tous. Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans. Animation dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

