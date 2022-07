Journées Européennes du patrimoine

2022-09-17 11:00:00 – 2022-09-18 18:00:00 Le château de Creil sera une nouvelle fois mis à l'honneur avec une visite du château et des récents travaux, menée par Nicolas Bilot, archéologue au service départemental d'archéologie de l'Oise, et Jennifer Didelon architecte du patrimoine. Un camp militaire médiéval sera installé dans les jardins du musée par la Confrérie du Cerbère. Les animations sont à découvrir dans notre programme dédié à cet événement ! Renseignement au 03 44 29 51 50

