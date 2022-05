Journées Européennes du Patrimoine, 17 septembre 2022, .

Journées Européennes du Patrimoine

2022-09-17 11:00:00 – 2022-09-18 18:00:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 17 et 18 septembre 2022, dont le thème est le développement durable, le Domaine de Poulaines, véritable bulle de verdure et d’histoire au cœur d’un petit village du Berry, vous ouvre ses portes.

Valérie Esnault, propriétaire du domaine, vous accueille pour une visite guidée des jardins à 15h les 17 et 18 septembre.

Le « Jardin Remarquable » du domaine de Poulaines ouvre ses portes pour les Journées européennes du Patrimoine. Valérie Esnault, propriétaire du domaine, vous accueille pour une visite libre des jardins. Découverte du formidable travail de conception et d’aménagement de cette bulle de verdure.

