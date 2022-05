Journées européennes du Patrimoine

Journées européennes du Patrimoine, 17 septembre 2022, . Journées européennes du Patrimoine

2022-09-17 – 2022-09-18 Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour vous plongez en plein cœur d’un campement militaire du début du XVe siècle et observez un forgeron médiéval à l’œuvre. Avec l’association Genz d’armes et Yann Petit. Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour vous plongez en plein cœur d’un campement militaire du début du XVe siècle et observez un forgeron médiéval à l’œuvre. Avec l’association Genz d’armes et Yann Petit. dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville