JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, 17 septembre 2022, .

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

2022-09-17 – 2022-09-18

Célébrez les journées européennes du patrimoine les 17 et 18 Septembre avec une visite commentée de l’Église et du Château de Puisserguier à 10h et 17h.

Célébrez les journées européennes du patrimoine les 17 et 18 Septembre avec une visite commentée de l’Église et du Château de Puisserguier à 10h et 17h.

+33 6 62 14 70 96

Célébrez les journées européennes du patrimoine les 17 et 18 Septembre avec une visite commentée de l’Église et du Château de Puisserguier à 10h et 17h.

dernière mise à jour : 2022-05-14 par