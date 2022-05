Journées Européennes du Patrimoine

Journées Européennes du Patrimoine, 17 septembre 2022, . Journées Européennes du Patrimoine

2022-09-17 – 2022-09-18 Visites guidées de l’Espace Naturel et Historique de Château Ganne par Vincent Hincker, responsable du service archéologique du département du Calvados. Découvrez des lieux chargés d’Histoire et de légendes. Une visite passionnante à ne pas manquer ! Gratuit, sans inscription. Visites guidées de l’Espace Naturel et Historique de Château Ganne par Vincent Hincker, responsable du service archéologique du département du Calvados. Découvrez des lieux chargés d’Histoire et de légendes. Une visite passionnante à ne pas manquer… Visites guidées de l’Espace Naturel et Historique de Château Ganne par Vincent Hincker, responsable du service archéologique du département du Calvados. Découvrez des lieux chargés d’Histoire et de légendes. Une visite passionnante à ne pas manquer ! Gratuit, sans inscription. dernière mise à jour : 2022-05-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville