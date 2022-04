Journées européennes du patrimoine

2022-09-17 10:00:00 10:00:00 – 2022-09-17 18:00:00 18:00:00 Le Musée du Poiré, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine vous propose une balade à vélo (Rdv à 13h30 au musée) au cours de laquelle vous pourrez découvrir les richesses patrimoniales aux alentours du musée. Une boucle de 20 km vous emmènera jusqu'à la Fosse Arhour, vous passerez également à Saint-Cyr-du-Bailleul afin de découvrir ce village au label "Village patrimoine". Une visite guidée du château vous sera également proposée. Au musée, une visite guidée (sur réservation) aura lieu le matin, ainsi qu'un atelier jus (sur réservation, l'après-midi). dernière mise à jour : 2022-04-24 par

