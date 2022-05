Journées Européennes du Patrimoine, 17 septembre 2022, .

Journées Européennes du Patrimoine

2022-09-17 – 2022-09-17

3 3 EUR A 15h et à 16h30, visites guidées du château de Gramont. Voyagez à travers 6 siècles d’histoire et d’architecture et admirer depuis l’esplanade un panorama magnifique sur la vallée de la Bidouze et la chaîne des Pyrénées. Nombre de personnes limité, réservation conseillée.

A 15h et à 16h30, visites guidées du château de Gramont. Voyagez à travers 6 siècles d’histoire et d’architecture et admirer depuis l’esplanade un panorama magnifique sur la vallée de la Bidouze et la chaîne des Pyrénées. Nombre de personnes limité, réservation conseillée.

+33 5 59 56 03 49

A 15h et à 16h30, visites guidées du château de Gramont. Voyagez à travers 6 siècles d’histoire et d’architecture et admirer depuis l’esplanade un panorama magnifique sur la vallée de la Bidouze et la chaîne des Pyrénées. Nombre de personnes limité, réservation conseillée.

OTPB

dernière mise à jour : 2022-03-17 par