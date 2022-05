JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

2022-09-17 – 2022-09-17 LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Samedi 17 septembre Comme chaque année, les structures sont nombreuses à ouvrir leurs portes pour vous faire découvrir toutes les richesses de notre patrimoine et vous dévoiler également par la même occasion quelques expositions temporaires. Renseignements : 03 21 09 56 94 – Office de Tourisme Maréis « Centre de découverte de la pêche en mer » – Demi-tarif de 9 h 30 à 13 h et 14 h à 18 h Venez découvrir l'univers des marins pêcheurs raconté par des guides issus de ce métier. Tarifs réduits : 3,45 €/adulte et 2,75 €/enfant Renseignements : 03 21 09 04 00 – Maréis Musée de la Marine – Entrée libre de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h Renseignements : 03 21 09 77 11 – Musée de la Marine Chantier de construction navale Leprêtre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h Venez découvrir le chalutier classé « Le Charles de Foucault » ainsi que les activités en cours. Renseignements : 03 21 94 23 27 – Chantier naval Musée Quentovic – Entrée libre dans la limite des places disponibles En lien avec le projet artistique autour de la Cité américaine et du quartier du Mont-Levin, les Journées du patrimoine seront l'occasion de proposer une médiation autour du projet, et des échanges avec les habitants. Des visites, ateliers ou projections seront proposés durant ce week-end. Renseignements : 03 21 09 56 94 – Office de tourisme

