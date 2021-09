Saint-Marcel-lès-Annonay Saint-Marcel-lès-Annonay Ardèche, Saint-Marcel-lès-Annonay Journées Européennes du Patrimoine 2021 : Visite guidée du Barrage du Ternay Saint-Marcel-lès-Annonay Saint-Marcel-lès-Annonay Catégories d’évènement: Ardèche

Journées Européennes du Patrimoine 2021 : Visite guidée du Barrage du Ternay Saint-Marcel-lès-Annonay, 18 septembre 2021, Saint-Marcel-lès-Annonay. Journées Européennes du Patrimoine 2021 : Visite guidée du Barrage du Ternay 2021-09-18 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-18 16:00:00 16:00:00

Saint-Marcel-lès-Annonay Ardêche Saint-Marcel-lès-Annonay Rendez-vous sur la crête du barrage, pour une découverte de la construction du barrage, de son fonctionnement, de son rôle et des enjeux pour la ressource en eau potable de la ville d’Annonay et de Villevocance. dernière mise à jour : 2021-09-09 par

