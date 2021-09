Vendoire Vendoire Dordogne, Vendoire Journées Européennes du Patrimoine 2021 – Tourbières de Vendoire Vendoire Vendoire Catégories d’évènement: Dordogne

Vendoire

Journées Européennes du Patrimoine 2021 – Tourbières de Vendoire Vendoire, 18 septembre 2021, Vendoire. Journées Européennes du Patrimoine 2021 – Tourbières de Vendoire 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 Tourbières de Vendoire Le Petit Lyon

Vendoire Dordogne Vendoire Journées Européennes du patrimoine 2021 : Visite des Tourbières de Vendoire le Samedi 18 sept : Visite guidée à 10h – 14h – 16 h. Dimanche 19 sept : Visite guidée à 10h – 14h – 16h. Réservation conseillée. Le parcours à énigmes sera proposé tout le week-end. Journées Européennes du patrimoine 2021 : Visite des Tourbières de Vendoire le Samedi 18 sept : Visite guidée à 10h – 14h – 16 h. Dimanche 19 sept : Visite guidée à 10h – 14h – 16h. Réservation conseillée. Le parcours à énigmes sera proposé tout le week-end. Journées Européennes du patrimoine 2021 : Visite des Tourbières de Vendoire le Samedi 18 sept : Visite guidée à 10h – 14h – 16 h. Dimanche 19 sept : Visite guidée à 10h – 14h – 16h. Réservation conseillée. Le parcours à énigmes sera proposé tout le week-end. © culture.gouv.fr dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Vendoire Autres Lieu Vendoire Adresse Tourbières de Vendoire Le Petit Lyon Ville Vendoire lieuville 45.41029#0.27374