Annonay Annonay Annonay, Ardèche Journées Européennes du Patrimoine 2021 : Tiers-lieu la MAGMA Annonay Annonay Catégories d’évènement: Annonay

Ardèche

Journées Européennes du Patrimoine 2021 : Tiers-lieu la MAGMA Annonay, 18 septembre 2021, Annonay. Journées Européennes du Patrimoine 2021 : Tiers-lieu la MAGMA 2021-09-18 – 2021-09-19 Association L’Enveloppe 7 rue Vidal

Annonay Ardêche L’usine du 7 rue Vidal a connu de nombreuses vies depuis sa construction en 1944. asso.enveloppe@gmail.com +33 6 14 03 18 37 dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Annonay, Ardèche Autres Lieu Annonay Adresse Association L'Enveloppe 7 rue Vidal Ville Annonay lieuville 45.23864#4.66801