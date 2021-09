Annonay Annonay Annonay, Ardèche Journées Européennes du Patrimoine 2021 : Station de traitement des eaux usées STEP Acantia Annonay Annonay Catégories d’évènement: Annonay

Annonay Ardêche Visite de la station et des différentes étapes du traitement des eaux prenant en compte la question de l’environnement. Pour les enfants, des animations sur le cycle de l’eau auront lieuavec Naturama. dernière mise à jour : 2021-09-09 par

