Journées européennes du patrimoine 2021 – Stand pédagogique sur le travail du cuir Sauveterre-de-Rouergue, 18 septembre 2021, Sauveterre-de-Rouergue.

Journées européennes du patrimoine 2021 – Stand pédagogique sur le travail du cuir 2021-09-18 – 2021-09-18

Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Ce duo d’artisans basé à Sainte-Juliette sur Viaur installe son stand devant l’office de tourisme, sous les couverts de la place des Arcades.

Tout au long de la journée, ils vous montreront les cuirs, les couleurs, les textures… et la technique du marquage au fer.

Alors, choisissez votre motif (Sauveterre de Rouergue, Viaduc du Viaur, “Ségala”…) et repartez avec un porte-clefs dont vous aurez choisi le modèle (prix réduit spécialement pour les journées du patrimoine)

Vous avez envie de faire leur connaissance avant de venir les voir ? Lisez l’article qui parle de Chris et Dji sur le blog de l’office de tourisme du Pays Ségali : Escapades en Ségala!

Chris et Dji vous font découvrir le marquage du cuir !

Ce duo d’artisans basé à Sainte-Juliette sur Viaur installe son stand devant l’office de tourisme, sous les couverts de la place des Arcades.

Tout au long de la journée, ils vous montreront les cuirs, les couleurs, les textures… et la technique du marquage au fer.

Alors, choisissez votre motif (Sauveterre de Rouergue, Viaduc du Viaur, “Ségala”…) et repartez avec un porte-clefs dont vous aurez choisi le modèle (prix réduit spécialement pour les journées du patrimoine)

Vous avez envie de faire leur connaissance avant de venir les voir ? Lisez l’article qui parle de Chris et Dji sur le blog de l’office de tourisme du Pays Ségali : Escapades en Ségala!

OT Pays Ségali Héloïse Andrieu Malviel

dernière mise à jour : 2021-07-21 par