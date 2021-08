Journées Européennes du Patrimoine 2021 Sens, 18 septembre 2021, Sens.

Journées Européennes du Patrimoine 2021 2021-09-18 – 2021-09-19

Sens Yonne

A l’occasion de ces deux journées, (re)découvrez la Ville de Sens et son patrimoine. Cette année encore, le patrimoine en met plein les yeux « Levez les yeux ! » : parcours ludique au travers de la ville de Sens pour apprendre à regarder l’architecture, conçu par le service éducatif des Musées de Sens (disponible au Musée, au CEREP et sur le site des Musées de Sens www.musees-sens.fr).

Programme :

—

BÂTIMENTS PUBLICS

—

– Atelier de moulage, 14 rue Rigault

Samedi et dimanche de 14h à 17h30 : visite guidée ludique de l’atelier, par groupe de 20 personnes maximum

– Archives municipales, 100 rue de la République

Samedi 18 à 9h et 10h : visite guidée sur réservation avant le 17/09 au 03 86 95 67 64, 10 personnes maximum

– Cerep (Centre de recherche et d’étude du patrimoine), 5 rue Rigault

Samedi 18 et dimanche 19 de 14h à 17h30

Bibliothèque-documentation

• Exposition Figures sénonaises au fil des siècles, dans le cadre de l’opération « Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté »

• Visite commentée du fonds documentaire et des réserves

• « Désherbage » à la bibliothèque : dons d’ouvrages, revues, affiches, etc.

Dépôt archéologique

• 14h et 16h : visite commentée des réserves, par groupe de 10 personnes

– Maison d’Abraham, rue Jean Cousin

Samedi 18 et dimanche 19 : visite libre de l’extérieur de la maison.

• Exposition A People’s Archive of sinking and melting.

Ce projet collaboratif et international, parti de San Francisco et guidé par l’artiste américaine Amy Balkin (en collaboration avec Malte Roloff et Cassie Thornton) consiste à réunir une collection de documents fournis par des personnes vivant dans des endroits menacés de disparition en raison des impacts physiques, politiques et économiques du changement climatique. Ensemble, ces contributions invitent à considérer la mutabilité et l’impermanence

de notre environnement.

– Maison Jean Cousin, 3 rue Jossey

Samedi 18 et dimanche 19, de 9h30 à 19h30 : visite libre de l’extérieur de la maison.

– Médiathèque Jean-Christophe-Rufin, 7 rue René Binet

Samedi 19, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

• Exposition Un jardin, un square, un parc : entre tradition et modernité (du 18 septembre au 10 novembre 2021)

Visite libre

– Musées de Sens, Passage Moïse et 135 rue des déportés et de la Résistance

Samedi 18 et dimanche 19, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

• Accès gratuit aux collections permanentes et aux expositions Je dessine le temps, tu peins l’instant (Orangerie) et Synode, parler le paysage (Palais synodal) et Sous son regard. Jean-Paul Vernier vous parle du Grand Sénonais (salle d’accueil des Musées)

Samedi 18 et dimanche 19, de 10h à 12h (par groupe de 10 personnes)

• Visites guidées des cachots du Palais synodal

• Visites guidées du Trésor de la cathédrale

Samedi 18, à partir de 18h

• Le Conservatoire du Grand Sénonais et l’association S Composition présentent « Les Voix des Âges »

Création partagée et interdisciplinaire (musique, danse, théâtre) autour de la thématique des relations entre les générations. Spectacle sous forme de parcours dans les Musées de Sens, associant élèves et artistes enseignants du Conservatoire du Grand Sénonais, habitants de la ville de Sens et des différents quartiers, associations locales, artistes professionnels…

—

EDIFICES RELIGIEUX

—

– Abbaye Sainte-Colombe, 12 rue de l’Abbaye à Saint-Denis-lès-Sens

Samedi 18 et dimanche 19, de 14h à 18h : visite libre

Samedi 18, 15h : visite commentée de la charpente

Dimanche 19, 16h : visite commentée de l’ensemble du site

– Basilique Saint-Savinien, 137 bis rue d’Alsace Lorraine

Samedi 18, de 14h à 16h : visite libre

Dimanche 19, de 14h à 18h : visite libre

– Cathédrale Saint-Étienne, place de la République

Samedi 18 et dimanche 19

• 15h : visite guidée de la grande sacristie de la Cathédrale (galerie des archevêques)

• 16h30 : visite guidée de la Cathédrale

– Eglise Saint-Maurice, rue Denis Papin

Samedi 18 et dimanche 19, de 14h à 18h : visite libre

– Eglise Saint-Pierre-le-Rond, rue Emile Peynot

Samedi 18 et dimanche 19, de 14h à 16h30 : visites guidées toutes les 30 minutes par groupes de 15 personnes,

réservation sur place le jour même.

– Eglise Saint-Savinien-le-Jeune, 71 rue d’Alsace-Lorraine

Samedi et dimanche, de 14h à 18h : visite libre

Samedi, 15h et 17h ; dimanche, 10h, 15h et 17h : visite guidée par Mike Baray, président de l’association de sauvegarde

des églises du Sénonais.

– Temple de l’Eglise protestante unie de Sens et environs, 22 rue Pasteur

Samedi 18, de 10h à 12h et de 14h à 18h : visite libre

—

BÂTIMENTS PRIVES

—

– Hôtel de Vaudricourt, 4 rue Abélard

Samedi 18, de 11h à 19h et dimanche 19, de 12h à 19h : vue extérieure libre sur la cour et visite guidée sur réservation (extérieur et intérieur), tarif plein 5 € et tarif réduit 3 € —- hotel.vaudricourt@gmail.com

– Hôtel Le Fournier d’Yauville XVIIIe, 6-8 rue Abélard

Samedi 18, de 14h à 18h : visite libre des deux cours, porche et façades.

—

PARCS ET JARDINS

—

– Parc du Moulin à Tan et serres tropicales, 28 chemin de Babie

Samedi 18 et dimanche 19 : visite libre

• Le parc du Moulin à Tan de 8h à 20h30

• Les serres de collections de 14h à 17h30

– Jardin de l’Orangerie, 135 rue des Déportés et de la Résistance

Samedi 18 et dimanche 19, de 8h30 à 18h : visite libre

– Square Jean Cousin, Cours Tarbé

Samedi 18 et dimanche 19, de 8h30 à 19h : visite libre

dernière mise à jour : 2021-08-21 par