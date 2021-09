RoussonRousson Rousson Rousson Gard, Rousson Journées Européennes du Patrimoine 2021 – ROUSSON Rousson Rousson RoussonRousson Catégories d’évènement: Gard

Rousson

Journées Européennes du Patrimoine 2021 – ROUSSON Rousson Rousson, 18 septembre 2021, RoussonRousson. Journées Européennes du Patrimoine 2021 – ROUSSON 2021-09-18 – 2021-09-19

Rousson Gard Rousson Rousson Gard Rousson – PREHISTORAMA: Ce site situé à Rousson présente de manière simple l’évolution de l’Homme durant la Préhistoire. Les personnages et les animaux qui y sont présentés sont réalisés en grandeur nature.En famille, venez voyager dans le temps depuis l’apparition de la vie sur Terre jusqu’à la fin de la Préhistoire.Site touristique sur le thème de la préhistoire.Jeu de piste pour les enfants, tatouage éphémère avec « Carine Créations » de 14h à 17h (animations comprises avec la visite).• Samedi 18 et dimanche 19 Septembre de 14h à 18hVisite libre : dernier départ à 17h.Tarif : 1€ à partir de 6 ans.- 75 chemin de Panissière par la D904 entre Alès et Saint-AmbroixInformations et contact : 04 66 85 86 96 www.prehistorama.com – contact@prehistorama.com contact@prehistorama.com dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Rousson Autres Lieu Rousson Rousson Adresse Ville RoussonRousson lieuville 44.19668#4.16328