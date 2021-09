Journées Européennes du Patrimoine 2021 – PORTES Portes Portes, 18 septembre 2021, PortesPortes.

2021-09-18 – 2021-09-19

Portes Gard

Portes

La commune de Portes est située dans le bassin de la Grand-Combe, riche en charbon. Elle regorgeait ainsi de structures appropriées à l’extraction de ce minerai. C’est ce qui causa, en quelque sorte, sa perte.Le village primitif était situé aux pieds du Château de Portes, jusqu’à ce qu’il soit rasé en 1933. Au lendemain de la Grande Guerre, des affaissements de terrains se produisirent créant de larges fissures dans le château et dans les constructions du vieux village de Portes qui s’étendait à ses pieds.À partir de 1933, la situation devint si grave que la Compagnie de Portes fit raser le village pour le rebâtir quelques centaines de mètres plus bas vers le nord, au bord de la route nationale 106 dans le style propre aux constructions ouvrières de l’époque.- CHÂTEAU DE PORTES : Surnommé le vaisseau des Cévennes en raison de sa proue en pierre spectaculaire et unique en Europe, le château de Portes est classé monument historique. Son colsurveille depuis le Moyen Âge l’ancien chemin dit de Régordane qu’empruntaient les pèlerins de St Gilles, de St Jacques de Compostelle et les croisés vers la Terre sainte.Il se situe dans le Parc National des Cévennes et défie plus de 10 siècles d’histoire.Ce monument qui célèbre le mariage du Moyen Âge et de la Renaissance était encore habité au début du XXe siècle avant que les mines ne changent le destin de ce villagefortifié.• Samedi 18 et dimanche 19 Septembre de 10h à 17hVisite libre – Tarif unique : 4€ (gratuit pour les moins de 6 ans).renaissancechateauportes@orange.fr

