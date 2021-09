JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021 Montpellier, 18 septembre 2021, Montpellier.

La 38ème édition des Journées européennes du patrimoine se déroule les 18 et 19 septembre 2021 sur le thème “Patrimoine pour tous”.

Le thème porte l’ambition fédératrice de l’événement. Son esprit inclusif invite chacun à fêter la richesse de notre patrimoine national. Un focus particulier sera mis sur le patrimoine ferroviaire, témoin de l’histoire du rail dans notre pays.

Retrouvez des animations dans les musées, les parcs et jardins, les monuments publics ou privés, et de nombreux lieux habituellement fermés au public.

★ Visites guidées proposées par l’Office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole. sur plusieurs thématiques

Programme à venir

Réservations possibles directement à l’Office de Tourisme ou par téléphone

A découvrir également :

★ à Montpellier : Agora, Musée Fabre, Église Saint Roch, Château de Flaugergues, Château de la Mogère, Château de la Piscine,Place Royale du Peyrou, Hôtel Cambacérès, MO.CO. Hôtel des Collections, Chapelle des Pénitents blancs et bleus, Pierrevives,…

★ dans la Métropole : les carrières de Beaulieu, la Glacière à Castelnau-le-Lez, le château de Castries et Domaine de Bannières, Château de l’Engarran, le château des Évêques à Lavérune, l’abbaye cistercienne de Vignogoul, Cathédrale St Pierre et Paul de Maguelone, château de Montlaur, Domaine Bonnier de la Mosson, Site archéologique Lattara et Musée Henri Prades, Domaine de Mirabeau…

Programme sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine

