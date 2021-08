Journées européennes du patrimoine 2021 Le Nouvel Espace Patrimoine, 18 septembre 2021, Toulouse.

Journées européennes du patrimoine 2021

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Nouvel Espace Patrimoine

### Patrimoine pour tous Après une année marquée par la fermeture des établissements accueillant du public partout en France et en Europe, les Journées Européennes du Patrimoine célèbreront la réouverture des établissements patrimoniaux et offriront à tous une occasion de se rassembler. Le thème de cette édition « Patrimoine pour tous », porte l’ambition fédératrice de l’événement. Son esprit inclusif invite chacun à fêter la richesse de notre patrimoine national. Dès le vendredi 17 septembre, le public scolaire pourra participer à l’opération [« Levez les yeux ! »](https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/evenement/levez-les-yeux) en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse. Les élèves découvriront ou redécouvriront le patrimoine de leur région pour en apprendre l’histoire et les spécificités, en s’éveillant à l’importance de sa protection et de sa valorisation. Plus que jamais en cette année particulière, le ministère de la Culture et ses partenaires se mobilisent pour donner à chacune et chacun l’occasion de se retrouver, de partager, d’apprendre et de s’émerveiller ensemble. ### Programme à Toulouse de ces journées * La Compagnie 1 Watt sera invitée sur ce week-end à créer impromptus et surprises sur le parcours de la visite, dans le hall et à l’extérieur du **[Théâtre de la Cité](https://theatre-cite.com/programmation/2021-2022/evenement/journees-du-patrimoine-2/).** _> Samedi 18 septembre 14h, 15h, 16h, 17h, et dimanche 19 septembre 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h. Durée estimée de la visite 1h. Entrée libre sur réservation_ * Journée portes ouvertes au [**Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles.**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41142/Comdt%20%3A%20Journée%20portes%20ouvertes) > _Dimanche 19 septembre de 10h à 13h et de 14h à 17h_ * Les printemps et les automnes : exposition d’ikebana au [**Musée Georges-Labit.**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34903/Les%20printemps%20et%20les%20automnes) > _Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h_ * À la rencontre des deux auteurs de la BD Saint-Exupéry, à [**L’Envol des Pionniers.**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41613/L’Envol%20des%20Pionniers%20%3A%20Journées%20européennes%20du%20Patrimoine%20)_> Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h _ * La rentrée sonne au [**Metronum**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41615/Metronum%20%3A%20Journées%20européennes%20du%20patrimoine%20) ! > _Samedi 18 septembre de 14h à 21h _ **D’autres événements à venir ** ![]() ### Nuit du Patrimoine Samedi 18 septembre, de 19h à minuit, la 4e édition toulousaine de la Nuit du Patrimoine vous invite à déambuler au fil du canal du Midi. Danseurs, concert flottant, récits racontant le canal, attelage à cheval, coin pour les enfants… Au bord du canal de Brienne, entre l’écluse Saint-Pierre et la Manufacture des Tabacs, spectacles et animations posent un regard inédit sur le patrimoine toulousain. Une soirée pour tous, gratuite, qui s’inscrit dans le cadre des Journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre. Pour en savoir plus, téléchargez prochainement le programme sur toulouse.fr ou rendez-vous au nouvel [Espace Patrimoine](https://toulouse.fr/web/cultures/lieux-d-expositions#/annuaire-des-lieux/527/Espace%20Patrimoine), 8 place de la Daurade. Depuis juin, ce lieu d’échanges et de savoirs accueille animations, ateliers et une exposition sur l’histoire urbaine et architecturale de Toulouse, de l’époque antique à nos jours. ![]() ### Plus d’infos [Journées Europénnes du Patrimoine sur le site du Ministère de la Culture](https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr) Programmation prochainement dans la rubrique Patrimoine de toulouse.fr ### ![]() ### Infos pratiques Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

Entrée libre et gratuite.

Culture

Le Nouvel Espace Patrimoine 8 Place de la Daurade, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T00:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T00:00:00 2021-09-19T23:59:00