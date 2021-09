Journées Européennes du Patrimoine 2021 Le Cendre, 18 septembre 2021, Le Cendre.

Le Cendre, le samedi 18 septembre à 14:30

En 761, Le Cendre, bourgade de Basse Auvergne, existait déjà. La cité subit d’affreux ravages de la part de la puissante armée de Pépin le Bref, venu s’emparer de Clermont. Après avoir été mis à sac, le village se développe et devient un bourg fortifié, qui connut une aire de grande prospérité. Au XIIème siècle, Le Cendre et ses voisins Cournon et Pérignat sont la propriété d’un seul et même Seigneur : la famille Escot. Le Cendre devient une bourgade active, qui compte de nombreux artisans (quincailliers, fabricants d’armes, etc.) et d’importants marchés et foires. A l’époque, le marché aux poissons du Cendre est l’un des principaux du pays. Après l’extinction du long lignage des Escot, vers 1450, et suite à différentes successions, le Cendre échoit en 1705, aux sœurs Ursulines, qui cèdent, en 1789, la commune à ses habitants. Rattaché à Orcet, en 1790, pour ne former qu’une seule commune, Le Cendre en est séparé, après plusieurs pétitions de ses habitants, le 26 avril 1835, par ordonnance de Louis-Philippe, Roi des Français. Un peu d’histoire sur les vignes… Jusque dans les années 1920, l’activité était dominée par la culture et la vigne. Elle a profondément marqué le mode de vie des anciens Cendrioux. Sur les 420 ha de la commune, il y a eu jusqu’à 130 ha de vigne au 19e siècle. Il y a même eu une distillerie, une vinaigrerie et des menuisiers-tonneliers. Puis eut lieu la crise phylloxérique à partir de 1892 qui nécessita d’arracher tous les pieds de vigne pour les remplacer par des plants bouturés-greffés (cépage Gamay principalement). En 1910, le Mildiou détruisit intégralement le vignoble… Après la grande guerre, les vignerons qui ont eu la chance de rentrer, ont préféré aller travailler à l’usine Michelin, assurant ainsi un revenu stable et régulier. Le Cendre comptait alors 110 ha de vignes. Entre 1921 et 1929, le gel frappa et ravagea les vignes chaque année, accentuant les départs de vignerons vers les usines. La superficie des vignes diminua jusqu’à 12 ha en 1959. Aujourd’hui, il en reste 20 ares. Deux autres vestiges qui témoignent du passé vigneron du Cendre sont la statue de Saint Verny (patron des vignerons auvergnats) conservée dans l’église Saint Pierre et la croix du carrefour Saint Verny ornée de quelques pieds de vignes. Ancienne commune rurale et ancien bourg vigneron, Le Cendre a, au fil du temps, vu sa population augmenter fortement, passant de 552 habitants en 1936 à 5500 de nos jours. Visites exterieures guidées organisées par l’Association Le Cendre Autrefois : l’Hôtel de ville, Espace Grassion, la place de l’église jusqu’aux anciennes écuries où sera présenté le matériel vigneron de l’association Les Vignes du Cendre. Visite de la dernière parcelle de vigne du Cendre, suivie d’une dégustation de vins locaux de retour aux anciennes écuries du chateau.

Visite Guidée du Centre-Bourg et des Vignes du Cendre

