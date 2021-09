La Grand-CombeLa Grand-Combe La Grand-Combe La Grand-Combe Gard, La Grand-Combe Journées Européennes du Patrimoine 2021 La Grand-Combe La Grand-Combe La Grand-CombeLa Grand-Combe Catégories d’évènement: Gard

La Grand-Combe Gard Maison du Mineur, Vallée Ricard La Grand-Combe Gard La Grand-Combe Le puits Ricard a été édifié en 1935 par la compagnie des mines de La Grand ’Combe pour extraire de l’anthracite, un charbon de haute qualité et dont la briquette permettra aux plus grands bateaux de voguer sur les océans mais le chantier est rendu difficile par une température moyenne de 45° et par la présence redoutable de gaz, le grisou.Aujourd’hui, la Maison du Mineur et le Puits Ricard sont classés au répertoire des Monuments Historiques.Les Journées européennes du patrimoine sont des manifestations européennes annuelles, instaurées en 1991 par le Conseil de l’Europe (avec le soutien de l’Union européenne). Ces journées sont l’occasion d’entrevoir l’unité et la diversité du patrimoine culturel commun à l’Europe.Le thème pour cette année 2021 sera : “Le Patrimoine pour Tous” .Sous réserve des autorisations sanitaires en cours. INFOS PRATIQUES:- Tarif(s) : 4€- Adresse : Maison du Mineur, Vallée Ricard, rue Victor Fumat, 30110 La Grand’Combe- Contact : 04 66 34 28 93- Courriel : contact@maison-du-mineur.com- Port du masque obligatoire contact@maison-du-mineur.com +33 4 66 34 28 93 Droits gérés dernière mise à jour : 2021-08-30 par

