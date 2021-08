JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021 : LA GARENNE LEMOT Gétigné, 19 septembre 2021, Gétigné.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021 : LA GARENNE LEMOT 2021-09-19 15:00:00 – 2021-09-19

Gétigné 44190 Gétigné

Rendez-vous samedi 18 et dimanche 19 septembre pour une visite libre de l’espace d’interprétation de l’accueil-boutique du domaine.

Samedi et dimanche : 10h30 à 13h et 14h à 18h.

Visite libre de l’exposition de la villa Lemot « Comme de longs échos ».

Samedi et dimanche : 10h30 à 18h.

Réservations : billetterie.domaine-garenne-lemot.fr

Visite flash “La garenne à l’italienne ” pour découvrir l’histoire du domaine de la Garenne Lemot.

Visite flash “La garenne au naturel” pour découvrir l’actualité du domaine et sa préservation au quotidien.

Durée des visites flash : 30 min.

Samedi et dimanche : 10h30 à 17h30.

Spectacle ZOOOOL (danse) de la compagnie Grégoire and co.

Samedi et dimanche : 11h et 17h.

Réservations : billetterie.domaine-garenne-lemot.fr

L’accès se fait passage Raymond Leray

Journées Européennes du Patrimoine, La Garenne Lemot samedi 18 et dimanche 19 septembre à partir de 10h30

http://billetterie.domaine-garenne-lemot.fr/

dernière mise à jour : 2021-08-14 par