Exposition consacrée au centenaire de la naissance de Petit Paul (1920- 2009), peintre valéricain, sous la forme d’une rétrospective de son œuvre. Il a surtout peint « sa chère » Baie de Somme, dont il a su rendre l’eau, l’atmosphère, et les ciels changeants avec une touche « impressionniste » qui lui valut de nombreux éloges et récompenses. Exposition consacrée au centenaire de la naissance de Petit Paul (1920- 2009), peintre valéricain Chapelle Saint Pierre,Place Adrien Huguet,80230 Saint- Valery- sur- Somme Saint- Valery- sur- Somme Saint-Valery-sur-Somme Somme

