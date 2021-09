Lombron Eglise saint-martin Lombron, Sarthe Journées Européennes du Patrimoine 2021 Eglise saint-martin Lombron Catégories d’évènement: Lombron

L’église Saint Martin de Lombron, édifice d’architecture romane du XIIème siècle, sera ouverte au public les samedi 18 et dimanche 19 septembre, lors des Journées Européennes du Patrimoine. Une documentation sera mise à disposition.

Entrée libre et gratuite.

