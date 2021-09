Journées Européennes du Patrimoine 2021 Douelle, 18 septembre 2021, Douelle.

Journées Européennes du Patrimoine 2021 2021-09-18 – 2021-09-18

Douelle Lot Douelle

5 EUR 5 Samedi 18 septembre, dès 15h :

– exposition de peintures d’Emilie Goncalves, Marion Arnaudet, Annie Dautriat, Anne-Sophie Barbarin et Sébastien Mazelié,

– 15h30 : travail de la vigne en traction animale, avec les Dadasdujaja,

– 16h : atelier enfants : vendanges à l’ancienne à la vigne du Barry, foulage du raison, avec mise en bouteille et étiquettage (gratuit – sur inscription uniquement),

– rétrospective du travail des fraiseuses,

– parcours découverte du château du Cayran,

– exposition de vieux matériel viticole, et conférence d’Yves Lafon,

– 16h : visite commentée de l’église de Douelle, par Annie Soulayrès,

– 18h30 : apéro-tapas place du Barry (5€ l’assiette + verre de vin, réservation Mairie de Douelle, avant le 15 septembre), animé par Trio Swing Guitare (jazz manouche) – pass sanitaire obligatoire.

Dimanche 19 septembre, de 14h à 17h30 :

– à partir de 14h : exposition de peintures d’Emilie Goncalves, Marion Arnaudet, Annie Dautriat, Anne-Sophie Barbarin et Sébastien Mazelié,

– rétrospective du travail des fraiseuses,

– parcours découverte du château du Cayran,

– exposition de vieux matériel viticole,

– 16h : visite commentée de l’église de Douelle, par Annie Soulayrès.

Notre programme d’animation se déroule cette année au quartier du Barry, à la rue des Fraiseuses, ainsi qu’au château du Cayran.

©JEP2021_Douelle

