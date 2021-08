Journées Européennes du Patrimoine 2021 Domaine de Beaubassin, 19 septembre 2021, Saint-François.

Domaine de Beaubassin, le dimanche 19 septembre à 10:00

Le Domaine de Beaubassin ouvre ses portes aux visiteurs et propose 4 visites guidées (10h, 11h, 14h et 15h) sur réservation. Les amateurs de peinture pourront découvrir deux tableaux de Louis Ozoux, nouvellement acquis par les propriétaires. Petits et grands auront accès tout au long de la journée à l’atelier de tressage de coco animé par notre cocologue passionné et passionnant, Rachad de l’association “Coco sans frontières”. L’association “Zanbrokal’Bass” nous accompagnera avec ses musiciens (accordéon diatonique et chromatique, viole, guitare, flûte) pour jouer valses, polkas, mazurka, scottish … Un programme varié pour cette édition du patrimoine pour tous.

Entrée sur réservation – visites guidées dans le respect du protocole sanitaire

Domaine de Beaubassin 71 chemin Alfred Mazerieux 97400 Saint-Denis Saint-François La Réunion



