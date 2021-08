Roubaix divers lieux à Roubaix Nord, Roubaix Journées européennes du Patrimoine 2021 divers lieux à Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Les Journées du patrimoine réunissent chaque année des milliers de curieux et de visiteurs dans les villes de Roubaix et de Tourcoing. Depuis 2010, les deux villes s’associent afin de construire un vaste programme se distinguant par des thématiques communes aux deux territoires, révélant leurs liens et proposant ainsi un choix étoffé.

Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir des sites qui font notre histoire et notre mémoire. divers lieux à Roubaix Roubaix Roubaix Centre Nord

