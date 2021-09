Champagné Champagné Champagne, Sarthe JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021 – CHAMPAGNÉ Champagné Champagné Catégories d’évènement: Champagne

Sarthe

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021 – CHAMPAGNÉ Champagné, 18 septembre 2021, Champagné. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021 – CHAMPAGNÉ 2021-09-18 – 2021-09-19

Champagné Sarthe Champagné Le service culturel de la ville de Champagne présente les journées européennes du patrimoine samedi et dimanche, de 14 à 18h.

Entrée libre. #JEP2021 Journées du Patrimoine à Champagné. tourisme-champagne@orange.fr +33 2 43 89 50 14 http://www.ville-champagne.fr/ Le service culturel de la ville de Champagne présente les journées européennes du patrimoine samedi et dimanche, de 14 à 18h.

Entrée libre. #JEP2021 dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Champagne, Sarthe Autres Lieu Champagné Adresse Ville Champagné lieuville 48.02637#0.3323