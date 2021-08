Beauvais Beauvais Beauvais, Oise Journées Européennes du Patrimoine 2021 Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Journées Européennes du Patrimoine 2021 Beauvais, 18 septembre 2021, Beauvais. Journées Européennes du Patrimoine 2021 2021-09-18 – 2021-09-19

Beauvais Oise Beauvais les Journées Européennes du Patrimoine sont de retour le 18 et 19 septembre 2021. sur le thème “Patrimoine Pour Tous”. Des lieux à redécouvrir, des visites insolites, des monuments exceptionnels ouverts ce week-end, organisés par l’ensemble des acteurs touristiques du Beauvaisis en soutien avec la Mission Ville d’Art et d’Histoire. Découvrez le programme complet: https://culture.beauvais.fr/contenu/evenement/journees-europeennes-du-patrimoine-2021 les Journées Européennes du Patrimoine sont de retour le 18 et 19 septembre 2021. sur le thème “Patrimoine Pour Tous”. Des lieux à redécouvrir, des visites insolites, des monuments exceptionnels ouverts ce week-end, organisés par l’ensemble des acteurs touristiques du Beauvaisis en soutien avec la Mission Ville d’Art et d’Histoire. Découvrez le programme complet: https://culture.beauvais.fr/contenu/evenement/journees-europeennes-du-patrimoine-2021 patrimoine@beauvais.fr les Journées Européennes du Patrimoine sont de retour le 18 et 19 septembre 2021. sur le thème “Patrimoine Pour Tous”. Des lieux à redécouvrir, des visites insolites, des monuments exceptionnels ouverts ce week-end, organisés par l’ensemble des acteurs touristiques du Beauvaisis en soutien avec la Mission Ville d’Art et d’Histoire. Découvrez le programme complet: https://culture.beauvais.fr/contenu/evenement/journees-europeennes-du-patrimoine-2021 Minsitère de la Culture dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse Ville Beauvais lieuville 49.42964#2.0831