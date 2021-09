Journées Européennes du Patrimoine 2021 – Aujac Aujac Aujac, 18 septembre 2021, AujacAujac.

2021-09-18 – 2021-09-19

Aujac Gard

Aujac

Sur le territoire d’Aujac, de nombreux petits seigneurs sont les vassaux des Anduze et des Randon.C’est le cas de la famille de Cubières du château du Cheylard à Aujac.Du XIIe siècle à la révolution, la famille de Cubières va s’élever et devenir une puissante famille de la noblesse. Un des derniers descendants de cette famille sera Général du Premier Empire.Le christianisme arrivé assez tard dans cette région éloignée des grands axes de circulation, s’est bien implanté ; pour preuve la belle église romane datée du milieu du XIIe siècle.Deux sortie autour du patrimoine d’Aujac vous sont proposées lors des Journées Européennes du Patrimoine cette année :- CHÂTEAU DE CHEYLARD D’AUJAC : Visites, expositions, vidéos.Samedi 18 et dimanche 19 Septembre 2021 de 14h à 18hVisite guidée sans réservation.Tarifs préférentiels d’accès au site : 6€/adulte, 4€/enfant- DÉCOUVERTE DES ROCHES GRAVÉES DES COUSTES : Le phénomène des gravures rupestres est important en Cévennes ; son origine et son développement s’étirent dans l’espace montagnard et dans le temps millénaire. Bassins, cupules, réseaux, croix, pédiformes, arceaux et anthropomorphes forment un vocabulaire de signes dont les fonctions restent mystérieuses.Samedi 18 Septembre 2021 de 14h à 17hVisite guidée – Gratuit – Sur inscription (15 pers., port du masque obligatoire)RDV à Ponteils et Brésis à 14h au pont du château de Brésis- Réservation au 07 81 55 33 82

