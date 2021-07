Journées Européennes du Patrimoine 2021 au Musée archéologique Musée archéologique départemental, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Bertrand-de-Comminges.

Journées Européennes du Patrimoine 2021 au Musée archéologique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée archéologique départemental

### Accueil public le samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h. **Expositions** _Lugdunum_ des Convènes, histoire monumentale d’une ville romaine et le trophée augustéen de Saint-Bertrand-de-Comminges. **Visites théâtralisées** à **11h30, 15h, 16h et 17h** proposées par la Compagnie Millimétrée du Collectif Culture en Mouvements. Durée : 30 minutes. **Visites thématiques** à **14h et 16h30**, accompagnement personnalisé proposé par l’équipe du musée pour découvrir les monuments emblématiques de la ville antique ainsi que son incontournable trophée. Durée : 30 minutes. Des **parcours ludiques** seront proposés aux jeunes visiteurs tout au long du weekend.

Entrée libre et gratuite, port du masque obligatoire

Partez à la découverte de Lugdunum des Convènes et de ses monuments emblématiques

Musée archéologique départemental rue du musée, saint-bertrand de comminges Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00