La ludomédiathèque Colette vous invite à (re)découvrir le patrimoine tourquennois, de manière ludique et actuelle, lors d’ateliers et animations associant le jeu de construction, les outils numériques et l’enquête. Au programme : exposition d’une reconstitution en Lego® de bâtiments emblématiques de Tourcoing et animation autour du Lego®, présentation de logiciels de modélisation 3D (Lego Digital Designer et Minecraft), restitution par le collectif Lost&Find d’un projet mené en 2020 sur le quartier de la Bourgogne.

Gratuit, sur réservation.Tout public à partir de 7 ans.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing Bourgogne Nord



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00