Journées européennes du patrimoine 2021 7 avenue Olivier Guichard 44500 La baule escoublac, 11 septembre 2021, La baule escoublac.

Journées européennes du patrimoine 2021

du samedi 11 septembre au mardi 14 septembre à 7 avenue Olivier Guichard 44500 La baule escoublac

Samedi 11 septembre 2021 ======================== Hôtel de ville ————– **Visite guidée de l’Hôtel de Ville** 14 h à 17 h : groupe de 8 personnes / heure Inscription obligatoire 02 51 75 75 75 **Présentation du patrimoine Baulois **par Monsieur Lescaudron 14 h à 17 h – Salle des mariages de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Henri Queffélec —————————- **Atelier « Lettres en voyage »** 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 17 h Initiation à l’imprimerie typographique et/ ou à la gravure en relief **Atelier LEGO** avec « Play-Well TEKnologies » pour enfants sur le thème de l’architecture 10 h à 12 h et 14 h à 16 h **Atelier aquarelle** avec « Gwladys BERTRAND » Initiation à l’illustration architecturale 10 h à 12 h et 14 h à 16 h **Escape Game** avec « Sharewood Anim’ » 10 h à 12 h et 15 h 30 à 16 h 30 A partir de 8 ans. Inscription obligatoire 02 40 24 18 81 Office de tourisme Intercommunal ——————————– **Visite guidée** L’histoire architecturale de La Baule 10 h à 11 h 30 : Départ Esplanade Barrière 11 h à 12 h 30 : Départ Quartier des îles Inscription obligatoire 02 40 24 34 44 Quartier Casino ————— **Promenade en calèche ** « Patrimoine et bord de mer » 14 h à 17 h – Départ parking Ker Causette, av. Marie-Louise Sans réservation, départ toutes les 20 minutes. Dimanche 12 septembre 2021 ========================== Hôtel de ville ————– **Visite guidée de l’Hôtel de Ville** 10 h à 12 h et 14 h à 17 h Groupe de 8 personnes / heure Inscription obligatoire 02 51 75 75 75 **Présentation du patrimoine Baulois** par Monsieur Lescaudron 10 h à 12 h et 14 h à 17 h – Salle des mariages de l’Hôtel de Ville Musée boesch ———— **Contes bretons** avec « Mélodie Veillard » et un illustrateur 14 h à 15 h et 16 h à 17 h Inscription obligatoire 02 40 01 53 08 **Initiation à la langue bretonne** 15 h à 16h Inscription obligatoire 02 40 01 53 08 Quartier Casino ————— **Promenade en calèche ** « Patrimoine et bord de mer » 14 h à 17 h Départ parking Ker Causette, av. Marie-Louise Sans réservation, départ toutes les 20 minutes. Mardi 14 septembre 2021 ======================= Office de tourisme Intercommunal ——————————– **Visite guidée** L’histoire architecturale de La Baule 10 h à 11 h 30 : Départ Esplanade Barrière 11 h à 12 h 30 : Départ Quartier des îles Inscription obligatoire 02 40 24 34 44

Samedi 11 septembre 2021 Hôtel de ville Visite guidée de l’Hôtel de Ville 14 h à 17 h : groupe de 8 personnes / heure Inscription obligatoire 02 51 75 75 75 Présentation du patrimoin…

7 avenue Olivier Guichard 44500 La baule escoublac 7 avenue Olivier Guichard 44500 La baule escoublac La baule escoublac Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T09:00:00 2021-09-11T19:00:00;2021-09-12T09:00:00 2021-09-12T19:00:00;2021-09-13T09:00:00 2021-09-13T19:00:00;2021-09-14T09:00:00 2021-09-14T19:00:00