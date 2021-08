Journées européennes du patrimoine —, 18 septembre 2021, -.

Journées européennes du patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à —

Samedi 18 septembre

« LIKE ME » par la Cie dans l’arbre

Découvrez ou redécouvrez de la piscine tournesol lors d’une déambulation immersive avec Like me, un plongeon dans l’univers du champion du monde d’apnée Simon Volser, entre popularité et zones d’ombre.

Des vestiaires au bassin, l’apnéiste Simon Volser nous entraîne dans une visite guidée de sa piscine d’entraînement. Dans ce lieu où il retient son souffle tous les jours, l’homme-poisson se raconte et dévoile ses techniques de champion… Jusqu’à offrir une démonstration d’apnée. Il revient aussi sur cet adolescent sauvé de justesse de la noyade, son exploit dont les images ont inondé la toile. Par ce symbole fort, Simon s’est taillé l’étoffe d’un héros. Mais il ignore que la vie laisse des traces que l’image ne contrôle pas : le sèche-cheveux chuchote, le pédiluve balance et les douches crachent une version bien moins glorieuse des événements. Sans le savoir, le champion prend doucement l’eau aux yeux de ses visiteurs, et paradoxalement, en devient bien plus humain.

Deux représentations : 14h et 16h30

Spectacle déambulatoire sous casque, tout public dès 12 ans.

Sur réservation au 01 60 21 21 00

Limité à 30 personnes par représentations.

Au fil de l’eau du canal de L’Ourcq

Visite contée par Clément Turin

Clément Turin va faire voguer notre imaginaire mêlant histoire patrimoniale du canal et l’univers fantastique du conte.

Exposition de photos anciennes du canal de l’Ourcq par l’association Villeparisis et son passé

Départ de la visite sous le barnum à l’entrée du pont côté marché.

Trois rendez-vous : 15h, 15h30 et 17h

Tout public, familial.

Sur inscription au 01 60 21 21 00

Portes ouvertes et découverte du Centre technique municipal

Découverte des métiers du CTM, visite des ateliers, démonstration de matériel, ateliers création de nichoirs et d’hôtels à insectes pour les enfants.

Toute la journée de 10h à 17h

Tout public

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

Visite des coulisses du Centre culturel Jacques Prévert

Place Pietrasanta

Sur inscription auprès du Centre culturel Jacques Prévert

Ouverture du musée d’histoire locale

Parc Honoré de Balzac, de 9h à 18h

Les 38e journées européennes du patrimoine auront lieu les 18 et 19 septembre 2020, autour du thème : « Patrimoine pour tous ».

