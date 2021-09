Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres Journées Européennes du Patrimmoine au Musée du charronnage et de la tonnellerie Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l'Autize Catégories d’évènement: Coulonges-sur-l'Autize

Deux-Sèvres

Journées Européennes du Patrimmoine au Musée du charronnage et de la tonnellerie Coulonges-sur-l’Autize, 18 septembre 2021, Coulonges-sur-l'Autize. Journées Européennes du Patrimmoine au Musée du charronnage et de la tonnellerie 2021-09-18 – 2021-09-18 Place du Minage Musée du Charronnage et de la Tonnelleri

Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres Ce musée ouvert depuis 30 ans a pour vocation de faire revivre deux métiers jadis courants dans nos régions : le charron et le tonnelier.

Visites libres gratuites : 10h-12h 14h-18h

• Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans Ce musée ouvert depuis 30 ans a pour vocation de faire revivre deux métiers jadis courants dans nos régions : le charron et le tonnelier.

Visites libres gratuites : 10h-12h 14h-18h

• Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans Ce musée ouvert depuis 30 ans a pour vocation de faire revivre deux métiers jadis courants dans nos régions : le charron et le tonnelier.

Visites libres gratuites : 10h-12h 14h-18h

• Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans Philippe.WALL dernière mise à jour : 2021-08-26 par

Détails Catégories d’évènement: Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres Autres Lieu Coulonges-sur-l'Autize Adresse Place du Minage Musée du Charronnage et de la Tonnelleri Ville Coulonges-sur-l'Autize lieuville 46.48237#-0.59898