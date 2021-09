Reims Reims Marne, Reims Journées européennes du patirmoine : Maison de Champagne GH Mumm Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Journées européennes du patirmoine : Maison de Champagne GH Mumm Reims, 18 septembre 2021, Reims. Journées européennes du patirmoine : Maison de Champagne GH Mumm 2021-09-18 – 2021-09-18 MAISON DE CHAMPAGNE G.H. MUMM 34 Rue du Champ de Mars

Reims Marne S’étendant sur près de 25 kilomètres au cœur de la ville de Reims, les caves de la Maison Mumm abritent dans leurs allées souterraines près de deux siècles d’histoire, de savoir-faire et de passion.

Un patrimoine historique à découvrir au cours d’une visite guidée qui laisse des souvenirs inoubliables.

Plongez dans l’univers de la Maison Mumm ! VISITES GUIDÉES

Samedi de 10 h à 19 h

Dimanche de 10 h à 18 h Visite des caves Mumm

Explorez le champagne sous toutes ses coutures en découvrant le savoir-faire ancestral de la Maison Mumm qui, allié à un esprit avant-gardiste depuis sa création en 1827, ne cesse de se renouveler en faisant preuve d’exigence, de constance et d’audace. Réservation obligatoire par téléphone.

Durée : 1 h. +33 3 26 49 59 70 https://www.mumm.com/ dernière mise à jour : 2021-08-28 par

