Journées européennes du Matrimoine et du Patrimoine – Maison des Dentelles Argentan, 17 septembre 2022, Argentan.

2022-09-17 10:00:00 – 2022-09-18 12:30:00

Argentan Orne Argentan

· Visites guidées impromptues

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.

La Maison des Dentelles ouvre gratuitement ses portes pendant tout ce week-end dédié à la

découverte du patrimoine… mais aussi du matrimoine, légué plus spécifiquement par les femmes. Des micro-visites guidées sont organisées, en fonction des demandes des visiteurs et de l’affluence, autour de thématiques qui mettent en relief le rôle des femmes dans l’histoire de la dentelle : la formation des jeunes filles dans les ateliers administrés par les religieuses, le rôle central de la maîtresse-dentellière Désirée Hamel dans le renouveau du Point d’Argentan au 19e siècle, etc.

· Démonstrations des dentellières

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 13h30 à 18h00.

Les dentellières de l’association argentanaise Des fuseaux à l’aiguille, aux fils de l’Orne, amies du

musée, font découvrir la dentelle à l’aiguille et celle aux fuseaux en faisant la démonstration de

leur savoir-faire.

maisondesdentelles@argentan.fr +33 2 33 67 50 78

