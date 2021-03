Rietavas park of Oginski culture,history museum Rietavas, Rietavo savivaldybė Journées européennes des parcs à Rietavas park of Oginski culture,history museum Rietavas Catégories d’évènement: Rietavas

Les Journées européennes du patrimoine auront lieu le 4 juillet dans le parc du musée de la culture et de l’histoire Oginski à Rietavas. La devise EUROPARC de cette année « Rencontres dans les parcs ». Pendant ces journées, le directeur et le personnel du musée présenteront et partageront leurs expériences sur l’entretien et l’histoire des parcs.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T10:00:00 2021-06-04T16:00:00;2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rietavas, Rietavo savivaldybė Autres Lieu park of Oginski culture,history museum Adresse 4 L. Ivinskio g. , Rietavas 90311 Ville Rietavas