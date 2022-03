JOURNÉES EUROPÉENNES DES MUSIQUES ANCIENNES Montpellier, 21 mars 2022, Montpellier.

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MUSIQUES ANCIENNES Montpellier

2022-03-21 – 2022-03-28

Montpellier Hérault

EUR 0 12 Ne manquez pas la 10ème édition des Journées Européennes de Musiques anciennes en Occitanie du 21 mars au 28 mars 2022 !

L’ association Les Muses en dialogue organise depuis maintenant dix ans les Journées européennes des musiques anciennes en Occitanie et en Catalogne, avec une ambition multiple : donner un plaisir d’écoute, sortir les musiques médiévale, renaissante et baroque de leurs lieux dédiés et donc, de leur zone de confort, faire confiance aux forces locales d’enseignement et de diffusion, parier sur la curiosité et la diversité des publics, et enfin impliquer d’autres institutions sans oublier le secteur de la lutherie.

À l’arrivée, une dizaine de rendez-vous vous attendent du 21 au 28 mars, éclectiques en matière de répertoires, d’instruments et de formations, répartis entre l’Hérault et les Pyrénées-Orientales. Toutes les couleurs des musiques anciennes s’y donnent rendez-vous, servies par une pléiade de musiciens et d’ensembles constitués professionnels ou amateurs, tous d’excellente tenue.

Au programme en ligne :

►Ensembles Les Ombres & Les Itinérantes – LUNDI 21 MARS 2022 | 20H30 – ÉGLISE ROMANE SAINTE-CROIX DE CELLENEUVE

Entrée libre dans la limite des places disponibles

►Ensemble-école du Centre international de musiques médiévales (CIMM), saison 3 – MARDI 22 MARS 2022 | 14H30

– MAISON DES CHŒURS DE MONTPELLIER – Entrée libre dans la limite des places disponibles

►Conférence “Molière et la musique” Catherine Cessac, musicologue – MERCREDI 23 MARS 2022 | 17H30 – MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA – AUDITORIUM DE MUSIQUE

Entrée libre dans la limite des places disponibles

►Concert organisé par le CIMM autour de Christina Alis Raurich – JEUDI 24 MARS 2022 | 19H30 – MAISON DES CHŒURS DE MONTPELLIER

Entrée libre dans la limite des places disponibles

►Ensemble vocal Prima Voce – Les Aristochants – DIMANCHE 27 MARS 2022 | 18H00 & LUNDI 28 MARS 2022 | 20H30 – CHÂTEAU DE FLAUGERGUES

Sur réservation

Programme détaillé sur le site officiel de l’événement

Pass vaccinal valide et port du masque conseillé

