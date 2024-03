Journées Européennes des Moulins et Patrimoine Meulier 7 Allée du Claud Fardeix 24750 Trélissac Trélissac, samedi 18 mai 2024.

Journées Européennes des Moulins et Patrimoine Meulier Les moulins à eau et à vent ouvrent leur porte. Vous pouvez venir découvrir ce patrimoine historique, vous serez bien accueillis par des passionnés 18 et 19 mai 7 Allée du Claud Fardeix 24750 Trélissac Entrée libre

Le troisième week-end de Mai, les moulins de Nouvelle Aquitaine accueillent les visiteurs , qu’ils soient producteurs ou patrimoine.

Les moulins se situent dans des endroits préservés.

Les associations ou propriétaires qui ouvrent leur moulin sont des gens passionnés qui vous expliquent le fonctionnement, ces journées sont souvent accompagnées d’une animation (conférence, marché, exposition, production de farine ou d’huile…)

Moulins Patrimoine

FDMF