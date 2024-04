Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier Visite commentée du Moulin de Marnay Azay-le-Rideau, dimanche 19 mai 2024.

Dimanche

A l’occasion des journées européennes des Moulins et du patrimoine meulier, le Musée Maurice Dufresne, niché au cœur du Moulin de Marnay, moulin à eau toujours en fonctionnement, vous propose une visite commentée d’1heure dédiée aux mécanismes et à l’histoire de ce lieu. Nous vous attendons nombreux en cette journée particulière pour tous les amoureux des Moulins et du patrimoine ! Cette visite guidée sera proposée gratuitement à toute personne munie d’un billet d’entrée du musée et sous réserve de disponibilité. 1313 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:30:00

fin : 2024-05-19 11:30:00

17 Route de Marnay

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire resa@musee-dufresne.com

